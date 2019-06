Jessica Barker ne garde pas que de bons souvenirs du tournage des «Intrépides»

Jessica Barker figurait parmi les invités de Jean-Philippe Wauthier dans le cadre de l’émission Bonsoir bonsoir!, ce mardi 18 juin, en compagnie de ses camarades Vincent Bolduc et Guillaume Lemay-Thivierge.

Le trio était là pour faire la promotion de leur nouveau balado Bain libre, disponible sur le site d’ICI Première depuis le 22 mai dernier.

Mais qui dit Jessica Barker, dit inévitablement Julie des Intrépides, série culte qui a marqué tout enfant québécois ayant grandi dans les années 1990.

Questionnée au sujet de cette période de sa carrière, la principale intéressée a d’abord révélé qu’elle n’avait pas écouté l’émission au moment de sa diffusion, et qu’on lui en parlait encore tous les jours.

Si elle est restée en contact avec Lorànt Deutsch, qui incarnait Tom - et qui gagne très bien sa vie aujourd’hui, grâce à ses livres vulgarisant l’histoire de la France -, Jessica Barker a révélé qu’il «n’y avait pas d’amitié» entre les deux comédiens sur le plateau de tournage.

«On se chicanait tout le temps, c’était la guerre», a-t-elle déclaré, lui reprochant notamment son comportement macho du haut de ses douze ans.

«Il était toujours en train de vouloir me dire comment parler. J’ai parlé au réalisateur et je lui ai dit : ″Je ne veux plus que Lorànt m’adresse la parole″⁣. Et il n’avait plus le droit de me parler. C’était super tendu.»

Bref, Tom et Julie auraient probablement gagné à recevoir l’aide de Tom et Julie pour régler leurs différends...

Bonsoir bonsoir! est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes d’ICI Télé.