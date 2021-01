Les réseaux sociaux peuvent parfois faire des miracles. Et ce n’est pas la chanteuse canadienne Jessia qui dira le contraire. Le 1er janvier, elle partage sur son compte TikTok un début de chanson a capella, dans sa voiture, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Son ami musicien et producteur Elijah Woods, avec qui elle collabore régulièrement, tombe sur sa vidéo et décide d’y apposer de la musique pour rendre le projet plus abouti. L’idée enchante tellement Jessia et les utilisateurs de la plateforme que le duo décide d’enregistrer le morceau dans son intégralité en terminant l’écriture des paroles et de la musique. Le tout est terminé en moins de 24 heures et publié sur les plateformes d’écoute. La chanson s’intitule “I’m not pretty” (je ne suis pas jolie). Il faudra seulement 48h pour que le morceau atteigne le million d’écoutes sur Spotify. Aujourd’hui, il en réunit plus de deux millions.

Les vidéos de ce projet culminent à plus de 8 millions de vues sur TikTok. Le succès du morceau est dû aux nombreux partages sur le réseau social de ByteDance. Des utilisateurs s’en emparent pour partager des messages d’acceptation de soi.

Ce n’est pas la première artiste à se démarquer sur le réseau social. Pendant le confinement, c’est Wejdene qui a réussi à sortir du lot grâce à la reprise de sa musique “Anissa”.

Grâce à ce morceau, Jessia a gagné en popularité, même si elle s’était déjà fait remarquer avec ses précédents titres.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.