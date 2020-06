Jérôme Ferrer transforme le Europea en «parc d’attractions» gourmand

Non, il n’y aura pas de montagnes russes. Les sensations fortes sont réservées pour les papilles. Dès l’entrée, on ne vous remettra pas un menu, mais bien un passeport. Un voyage en cinq stations, un menu cinq services vous attend. Le tout pour 50$ pour les adultes (incluant une boisson alcoolisée) et 25$ pour les enfants de moins de 15 ans.

On commence par un verre au bar accompagné de pop-corn parfumé à la truffe blanche et au parmesan, puis direction le comptoir pour voir les cuistots à l’oeuvre pendant qu’on déguste une guédille de homard ou un effiloché de porc braisé. On profite ensuite de la poutine signature du Europea aux champignons, foie gras et sauce béarnaise, avant de monter au premier étage dans «le chalet» ou la cabane à sucre pour goûter à un pâté chinois réinventé à l’érable.