Jennifer Lopez raconte un moment où un réalisateur l'a harcelée sexuellement

“Il voulait voir mes seins”, affirme-t-elle. La star américaine poursuit alors en expliquant sa réaction aux autres femmes: “Je me suis dit ‘Nous ne sommes pas sur le plateau’, alors j’ai dit ‘non’ et je me suis levée”. La fiancée d’Alex Rodriguez, l’ancien joueur professionnel de baseball, fait en effet référence à une affaire dont elle avait déjà parlé au magazine américain Harper’s Bazaar .

La chanteuse et actrice Jennifer Lopez a raconté un moment difficile du début de sa carrière. Dans un numéro spécial du Hollywood Reporter dont elles partagent la couverture, elle et cinq autres actrices ont échangé une longue conversation autour d’une table ronde. Parmi elles, Scarlett Johansson , Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern et Renée Zellweger.

“J’ai dit non, je me suis défendue”, ajoute-t-elle. “Je me souviens d’avoir été si paniquée sur le moment. Et d’ailleurs, il y avait une costumière dans la pièce avec moi. Il y avait une autre femme dans la pièce, il a dit ça et j’ai dit ‘non’.”

La célèbre chanteuse a également tenu à rappeler aux femmes qu’il est important de ne pas se laisser faire face au harcèlement sexuel quand on en a la possibilité. “Si vous cédez, à ce moment-là, cette personne s’en va en pensant qu’elle peut faire ce qu’elle veut. Et parce que j’ai mis une petite limite juste à cet instant et que j’ai dit ‘non’, il a laissé tomber et s’est excusé plus tard. Mais dès qu’il est sorti de la pièce, la costumière a dit: ‘Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée que ce soit arrivé’.”

L’une de ses interlocutrices, Lupita Nyong’o, a quant à elle ajouté plus tard que la culture hollywoodienne a suffisamment changé pour que de telles situations ne se produisent plus aussi souvent. En faisant allusion au mouvement MeToo, il serait selon elle “plus facile de dire quand quelque chose est inapproprié” aujourd’hui. Dans son discours, l’actrice du film “Us” de Jordan Peele met l’accent sur l’éducation: “À présent, nous préparons la jeune génération afin qu’ils sachent ce qui est bien et ce qui ne l’est pas”.

Jennifer Lopez a profité de cette même entrevue pour parler de son dernier film “Hustlers” (Arnaque en talons), dans lequel elle incarne le rôle d’une strip-teaseuse. Elle explique que ce genre de rôles plus compliqués lui ont permis de grandir et d’être la femme qu’elle est aujourd’hui. Le film est toujours en salles.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

