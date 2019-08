Les 5 jeans hautement désirables de cette rentrée

Christian Vierig via Getty Images

Parmi les incontournables de la garde-robe, il y a la petite robe noire et le jean, l’indispensable, notre étalon, le baromètre de notre tour de taille et de jambes. Pour celles qui ne pourraient l’enfiler les jours de semaine pour cause de code vestimentaire au travail, il sera votre meilleur ami de la fin de semaine. Voici les 5 incontournables de la rentrée. Le jean droit C’est LA tendance de cette rentrée! Un jean droit qui (dans l’absolu) correspond à toutes les silhouettes. On le prendra déchiré en bas pour un look plus rock, ou coupé au dessus de la cheville dans la continuité de l’été. Pour les plus classiques, on foncera sur un modèle qui tombe pile au dessus du pied. Il est droit, tout droit, à la fois sage et dans le coup.

Site COS Jean droit

Le jean évasé digne des années 70 ou dit «pat d’eph» Il revient depuis quelques saisons, particulièrement l’été, mais en cette rentrée il est l’une des saveurs du moment. Il enveloppe la taille et s’élargit tranquillement des jambes aux pieds - et se fera plus ou moins évasé en bas selon votre audace. Il a ce côté positif d’allonger la silhouette, particulièrement associé à des talons hauts.

VCG via Getty Images

Le jean taille haute Comme son nom le dit, la taille de ce modèle est haute jusqu’au dessus des hanches. Il poursuit sur sa lancée de l’été et reste un classique de la saison. Choisissez-le couleur denim, il aura plus d’impact - et porté avec un petit haut qui pourrait dévoiler un peu de peau, mais pas trop, il sera parfaitement féminin.

Christian Vierig via Getty Images

Le jean ample C’est l’un des courants de cet automne, et on doit avouer qu’on adore. Lorsqu’on dit ample, ce n’est pas trop ample, mais assez pour afficher une silhouette relax. Tout va se jouer dans le choix des chaussures et la longueur du dit-modèle. Avec des talons hauts et fins, il dessinera une silhouette couture et chic.

Site Zara Jean ample

L’incontournable slim Si par hasard vous n’en aviez pas dans votre garde-robe, c’est le classique depuis des lustres dont on ne se lasse pas. Plus vous le choisirez élastique, plus il sera confortable bien sûr - et conviendra à toutes les morphologies. Il a ce parfum rock qu’on adore et qui se marie parfaitement avec un chandail XXL, un perfecto, ou une veste plus classique (voire XXL), selon ce qu’on désire comme effet.