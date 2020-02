Jean Vanier a agressé des femmes, révèle un rapport interne de L’Arche

The Associated Press Photo/Lefteris Pitarakis

The Associated Press Photo/Lefteris Pitarakis Jean Vanier, fondateur de L'ARCHE (photo d'archives)

Un rapport interne révèle que le fondateur de L’Arche, Jean Vanier, un Canadien qui était très respecté pour son travail auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle partout à travers le monde, a agressé sexuellement au moins six femmes.

Jean Vanier est décédé l’an dernier à Paris à l’âge de 90 ans.

Selon le rapport que l’agence The Associated Press (AP) a pu consulter, les témoignages de ces femmes ont démontré que Jean Vanier manipulait les victimes pour avoir des relations sexuelles avec elles sur une période allant de 1970 à 2005. Le document n’exclut pas qu’il ait fait d’autres victimes.

Durant l’enquête, menée par la firme britannique de consultants indépendante GCPS Consulting, les six femmes — toutes adultes et sans aucune déficience — ont rapporté avoir été victimes de ces abus tandis qu’elles étaient en quête d’accompagnement spirituel. Le document souligne que ces femmes n’avaient aucun lien entre elles et que c’est Jean Vanier qui a initié les relations sexuelles.

«Ces agissements indiquent une emprise psychologique et spirituelle de Jean Vanier sur ces femmes et soulignent son adhésion à certaines des théories et pratiques déviantes du père français Thomas Philippe», cofondateur des communautés de l’Arche, décédé en 1993, indique un communiqué publié samedi en France par L’Arche Internationale.

«Rien dans l’enquête ne permet de penser que des personnes en situation de handicap ont été concernées», précise le communiqué.

Les responsables de L’Arche Internationale, Stephan Posner et Stacy Cates Carney, ont aussi écrit une lettre adressée aux membres des communautés de L’Arche dans 38 pays.