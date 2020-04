Jean Truchon, qui a contesté les lois sur l'aide médicale à mourir, s'est éteint

MONTRÉAL — Jean Truchon, l’un des deux Québécois qui ont eu gain de cause après avoir mené de front la contestation des critères de l’aide médicale à mourir, s’est finalement prévalu de son droit mardi. Il soutient avoir devancé la date de sa mort en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit.

Il a reçu l’aide médicale à mourir à 14 h, au CHSLD Paul-Émile Léger, à Montréal, ont fait savoir ses avocats.

Dans une déclaration transmise à titre posthume, M. Truchon a indiqué qu’initialement, il avait décidé de s’éteindre le 22 juin, afin de passer plus de temps avec sa famille et ses amis.

Mais vu le présent contexte de crise sanitaire, «j’ai décidé de prendre le train et de laisser mes amis, et tous ceux qui ont cru en moi et en ma cause, à la gare».

«Le coronavirus m’a volé littéralement le temps avec ceux que j’aime.

«De constater ce qui s’en vient m’effraie au plus haut point. Alors, j’ai pris la décision de partir maintenant et celle-ci est mûrement réfléchie», a dit l’homme.

Avec ses derniers mots, il a remercié la juge Christine Baudouin de la Cour supérieure «pour son jugement incroyable qu’elle a pondu en quelques mois seulement». En septembre dernier, la magistrate a rendu une décision qui a élargi l’aide médicale à mourir, la rendant accessible à un plus grand nombre de personnes.