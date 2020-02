Jean-Simon Leduc: du truand au bon gars

Cela dit, le fait que Fanny ait caché son passé à son amoureux a mis leur relation en péril, dans les dernières semaines, et a fait ressortir un côté un peu plus sombre de Christophe. Est-ce qu’on reverra le comédien d’ici la fin de la saison?

«C’est une des plus belles expériences de ma vie! s’exclame-t-il. Tout l’amour qu’on a reçu, et les amitiés qui en ont découlé...»

Il a ensuite joué dans Chien de garde , le film de Sophie Dupuis qui avait été sélectionné pour représenter le Canada dans la course aux Oscars – et pour lequel il a encore une fois été nommé au Gala Québec Cinéma.

«C’était un gros défi, affirme-t-il. J’étais de la pâte à modeler pour le réalisateur (Rodrigue Jean). Mais ça m’a amené aussi à beaucoup de reconnaissance: j’ai été en nomination au Gala Québec Cinéma (les Jutra, à l’époque). Ça m’a aussi ouvert les portes vers le cinéma d’auteur, et lancé dans une lignée de personnages plus trash… des truands, mais avec un bon fond!»

«J’ai vraiment aimé sa façon de tourner – comme au cinéma, on a une grande liberté en tant qu’acteur: on a des chances de se reprendre, de la liberté dans le texte et pas de marques au sol. C’est vraiment une belle expérience.»

On peut aussi voir Jean-Simon dans la série jeunesse Jérémie, à Vrak, dans lequel il interprète un rôle de «méchant», c’est-à-dire un macho très prétentieux. Il tient également la vedette dans le film Réservoir, un long métrage à micro budget réalisé par Kim St-Pierre, tourné sur le réservoir Gouin, qui raconte les retrouvailles de deux frères, après la mort de leur père, qui tentent de se rendre au chalet familial. Une autre expérience marquante pour l’acteur, qui est grand amoureux de plein air et de séjours en nature.

«C’est vraiment mon genre de projet! On a tourné dans le bois pendant 20 jours. Le soir, personne ne retournait à la maison… alors on faisait des feux, on jasait. Je partageais un chalet avec mon partenaire de jeu (Maxime Dumontier), on pouvait répéter. C’était parfait.»

Fugueuse est diffusé les lundis à 21h sur les ondes de TVA. Jérémie est diffusé les jeudis à 19h30 sur les ondes de Vrak. Le film Réservoir sera présenté le 29 février prochain dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma.