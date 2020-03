Jean-René Dufort revient sur son «pire reportage en carrière»

Jean-René Dufort figurait parmi les invités de l’édition des Enfants de la télé diffusée ce mercredi 18 mars, et l’animateur a été appelé à commenter un reportage, disons, problématique réalisé à l’époque de La fin du monde est à 7 heures.

Le reportage en question traitait d’immigrants chiliens qui effectuaient une grève de la faim dans le sous-sol d’une église pour tenter de mettre de la pression sur Immigration Canada.

«Dire que je m’en venais leur faire une joke plate», avait lancé Jean-René Dufort, déjà mal à l’aise à l’époque.

Le concept du reportage était effectivement de visiter les grévistes avec des sacs de croustilles et de bonbons accrochés à son manteau, dans le but de les faire craquer.

«Quand ça part avec une très mauvaise idée dans le bureau, que ça reste une mauvaise idée quand tu es en train de te taquer la bouffe, et tu sais que c’est une mauvaise idée en sortant du camion, et là, quand tu arrives dans l’église, tu as la confirmation que c’est une vraiment très mauvaise idée. Mais ça prend un reportage dans quelques heures», a expliqué le principal intéressé.

«Un petit baveux»

«Quand je suis revenu dans le camion, après, je l’avais dit à l’époque et je le redis : ″Ça va être le pire reportage de ma vie, c’est certain″», a-t-il renchéri.

Jean-René Dufort a ensuite révélé qu’il avait évité un reportage encore pire, puisque la première idée était d’arriver à l’Église avec un baril de «Poulet Frit Pinochet».

«À La fin du monde est à 7 heures, on partait le matin et il n’y avait pas de filet, on était vraiment niaiseux. Me rencontrer moi jeune à l’époque, je pense que je me serais pété la gueule. J’étais vraiment baveux, un petit baveux là, vraiment», a-t-il poursuivi.

L’animateur d’Infoman, qui se dit plus diplomate aujourd’hui, a conclu en affirmant qu’il n’était pas certain qu’il referait ce genre de reportages aujourd’hui.

Les enfants de la télé est diffusée le mercredi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.