Jean-Nicolas Verreault livre un témoignage inspirant au sujet de sa fille Romy

Jean-Nicolas Verreault figurait parmi les invités des Enfants de la télé, ce mercredi 25 septembre, et le comédien a livré un témoignage inspirant au sujet de sa fille Romy, qui vit avec le syndrome de Nager, une rare maladie héréditaire causant des malformations au niveau du visage et des membres, principalement les mains et les bras.

À la suite de la présentation d’un extrait de l’émission Format familial (diffusée sur les ondes de Télé-Québec) portant sur la réalité de sa fille, le père de trois enfants, très ému, a expliqué de nouveau pourquoi il est si important, à ses yeux, de parler de ce type de sujets.

«Ce que j’ai envie de dire aux gens, c’est: parlez d’ouverture, de la différence, de l’humain, de la beauté», a-t-il lancé.

«On est allés dans les écoles avec quelqu’un qui est venu faire des conférences, un Britannique qui lui a le Treacher Collins, qui est un syndrome qui s’apparente un peu à celui de ma fille. C’est un être humain accompli, mais qui a traversé des choses très difficiles. Et quand il arrive dans les écoles, évidemment c’est impressionnant au niveau de son visage, c’est très marquant. Mais ça prend dix minutes et c’est complètement démystifié. Et les enfants l’adorent, c’est une rock star à la fin.»

Jean-Nicolas Verreault a également exprimé son désir qu’on parle davantage de l’être humain, de la différence et de santé mentale dans les écoles.

«Qu’on ne parle pas juste des notes. Ce sont des petits humains qui passent la majorité de leur temps à l’école, c’est de tout ça dont on devrait parler», a-t-il conclu.

Les enfants de la télé est diffusée le mercredi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.