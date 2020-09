Jean-Marc Parent donne des nouvelles de son état de santé

Jean-Marc Parent était de passage à Sucré salé, ce lundi 31 août, et Patrice Bélanger a profité de l’occasion pour questionner son invité au sujet de son état de santé, une constante source d’inquiétude pour ses fans, et d’inspiration pour le principal intéressé.

Jean-Marc Parent ne s’est pas fait prier pour sortir ses incomparables talents de raconteur pour dresser un bilan de ses plus récentes visites à l’urgence.

En mai dernier, le vétéran de la scène humoristique québécoise avait révélé avoir dû être hospitalisé d’urgence en raison d’un diverticule, à la suite duquel il a perdu la moitié de son sang.

«Pour l’instant, ça va bien, mais j’ai toujours peur», a confié celui qui a pris plusieurs semaines à se remettre complètement de cette dure épreuve.

Et comme si ce n’était pas suffisant, l’humoriste, qui a déjà documenté en long et en large son historique de pierres aux reins dans ces différents spectacles, a de nouveau dû être traité à cet égard alors qu’il était toujours en convalescence.

«Ce qui est le fun, c’est qu’au bout de deux mois, juste avant que le sang soit complètement revenu, eh bien j’ai passé des pierres!» a-t-il lancé sur un ton qui voulait tout dire.

Jean-Marc Parent a d’ailleurs dû être opéré. Car si le premier diagnostic rapportait la présence de deux pierres aux reins, c’est finalement 27 (oui, 27) qu’a dû lui retirer l’équipe médicale en charge de son dossier, et avec laquelle il est de plus en plus familier.

