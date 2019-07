Jean-Marc Généreux se confie sur la maladie de sa fille et rend hommage à sa femme

Jean-Marc Généreux figurait parmi les invités de Sucré salé, ce mercredi 24 juillet. Le danseur et chorégraphe tourne présentement la deuxième saison de Révolution qui, selon lui, repousse déjà les limites de ce qui fut présenté et accompli l’an dernier.

Patrice Bélanger a particulièrement ému son invité lorsqu’il l’a questionné sur sa femme France, qui a interrompu sa carrière de danseuse professionnelle après la naissance de leur fille Francesca, qui souffre du syndrome de Rett, une maladie génétique qui se manifeste très tôt chez l’enfant, généralement chez les filles, et qui perturbe le développement et la maturation du cerveau.

«Tu as une enfant. Elle naît, elle est sublime, elle est superbe. Tout se passe bien pendant 16, 17, 18 mois. Et à partir de là, tu commences à voir des choses, a expliqué Jean-Marc Généreux, incapable de retenir ses larmes. Elle disait dix petits mots, et là elle en dit 9, 8, 5, 4... Le dernier mot qu’elle dit, c’est papa. Et là tu te dis : ‘Pourquoi elle ne parle plus? Pourquoi elle ne vient plus nous voir? Pourquoi elle ne tend plus les bras?’»

Le principal intéressé a ensuite rendu un hommage poignant à la résilience et à la force mentale de son épouse, tout en soulignant la force qu’elle et sa fille lui donnent tous les jours.

«J’ai sombré dans un cinq semaines de ma vie où je ne voyais que du noir, et France a vécu la même dépression, la même souffrance, cinq minutes, a-t-il confié. Je sais qu’elle souffre encore autant que moi, peut-être même plus, mais elle ne se le permet pas.»

«Elle a juste pris ça sur ses épaules et elle m’a dit : ‘Vas-y’. Et quand j’arrive sur des plateaux, il faut que je vive pour trois. Je suis à 300%.»