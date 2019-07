Je travaille, mon mari est père au foyer et c’est génial

J’ai toujours pensé que je serai mère au foyer. À la maternelle déjà, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais: «Maman.» Mais, devenue adulte, j’ai eu envie du contraire.

Le 22 mai 2010, j’ai dit «oui» à l’homme de ma vie. Nous nous sommes rencontrés en 2008 en Autriche, dans des circonstances très romantiques, et nous avons su immédiatement que nous étions faits l’un pour l’autre. Je sais, ça fait un peu cliché.

Nos familles et nos amis nous trouvaient trop jeunes mais je n’ai jamais laissé les autres dicter ce que je devais faire. Ce n’était ni la première ni la dernière fois que quelqu’un désapprouvait mon audace féminine. Être féministe ne veut pas dire suivre la tendance mais vivre sa vie comme on l’entend.

Certes, combiner mariage et dernière année d’université n’a pas été de tout repos. Je travaillais dans une garderie, j’enseignais l’anglais tout en suivant mes cours à la fac tandis que mon mari travaillait de longues heures dans une scierie.

Et puis, un jour, nous avons décidé de franchir le pas et notre fille est née, peu avant notre deuxième anniversaire de mariage. C’est à ce moment-là que la peur de la maternité a ébranlé mon rêve de petite fille. Étais-je vraiment faite pour cela? Serais-je une bonne maman? Malgré mes doutes, je suis devenue mère au foyer à 24 ans.

Super-maman

Six ans, deux garnements, un chiot et une autre grossesse plus tard, j’assurais sur tous les fronts. Je faisais l’école à la maison, je préparais des gâteaux, je construisais des châteaux-forts et je lisais histoire après histoire.

Malgré cela, l’écriture me manquait. Alors, quand tout ce petit monde dormait, je me faufilais dans le salon et j’écrivais. J’ai toujours aimé cela et c’est quelque chose qui m’a permis de me retrouver après mes grossesses. J’écrivais n’importe quoi pour n’importe qui, et la première fois que quelqu’un m’a rémunérée pour un texte, j’ai dansé de joie.

Peu importe si je travaillais pour une société qui s’intéressait aux avantages de la sous-traitance des centres d’appels pour une entreprise B2B. J’étais officiellement une autrice!

Après plusieurs années et des dizaines de milliers de mots, j’ai dû me mettre au travail la nuit, à grand renfort de café, car j’avais trop de choses à écrire et pas assez de temps.