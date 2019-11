Je suis Sourd et je me bats au quotidien pour plus d’accessibilité

Courtoisie/Daz Saunders Daz Saunders

Les propos de ce témoignage ont été recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la première personne. Mes deux parents sont Sourds*. Je fais partie du 10% d’enfants dans le monde qui viennent d’une famille de Sourds. Je suis né en Grande-Bretagne et la langue des signes britannique est ma langue maternelle. Quand j’ai grandi, on ne disait pas que c’était une langue parce que pendant longtemps, il y avait une honte à signer. C’était considéré comme un langage des animaux par la société. Lorsque les entendants nous regardaient, il fallait arrêter de signer et avoir le comportement propre et approprié pour eux. Quand j’étais un jeune enfant, de mon point de vue, c’était les entendants qui étaient «handicapés». Je me disais pauvre eux, le bruit les dérange constamment... «Toi, tu es Sourd, tu ne pourras pas faire telle ou telle chose dans ta vie malheureusement». C’était le discours qui nous était véhiculé dans le milieu scolaire, dès notre plus jeune âge. L’estime de soi et les rêves pour le futur diminuent dans un contexte comme ça. Mes aspirations ont été détruites. À mon école, les enfants qui ne venaient pas d’une famille sourde pensaient qu’après 16 ans, on mourait, parce qu’ils n’avaient pas de modèles d’adultes sourds.

J’ai réalisé que j’avais grandi avec quelque chose de très précieux, et on ne me l’avait jamais dit auparavant.

Plus tard, j’ai compris que je n’étais pas dans la norme, mais que je n’avais pas un problème: j’étais différent. Et en vieillissant, j’ai su que ma langue maternelle était une langue à part entière. Dans les années 70, des recherches ont démontré que les langues des signes avaient la même valeur que les langues orales. Pour moi, ça a été une révélation. J’ai réalisé que j’avais grandi avec quelque chose de très précieux, et on ne me l’avait jamais dit auparavant. Pour une plus grande reconnaissance de notre langue Mes parents m’ont appris à être revendicateur et proactif. C’est à nous de se battre pour faire valoir nos droits. Le gouvernement ne pense pas à l’accessibilité. Je rêve que la langue des signes soit reconnue légalement au Québec et au Canada. La reconnaissance d’une langue des signes peut se faire à différents niveaux. En Hongrie, la langue des signes hongroise est reconnue dans la constitution du pays. Au niveau légal, ça a un statut très fort. Au Canada, il y a simplement un libellé disant qu’on reconnaît la Langue des signes québécoise (LSQ), l’American Sign Language (ASL) et la langue autochtone des signes comme les langues les plus utilisées dans notre communauté. C’est un peu décevant. Dans les services publics, il faut plus de sensibilité à nos besoins. Il ne faut pas attendre qu’il y ait des plaintes ou des demandes. Il faut que les services accessibles soient d’emblée prêts et offerts. Ce qui est difficile à changer, ce sont les mentalités.

Présentement, si on veut une ressource comme un interprète par exemple lors d’un événement culturel, tout le monde se renvoie la balle: on nous dit qu’il n’y a pas de budget, ou encore, qui va payer? Alors, au final, on n’a pas le service. Mais on est des citoyens du pays comme n’importe quel autre. Dans certains services publics, on offre du braille aux personnes sourdes. Est-ce que vous savez la différence entre un Sourd et un aveugle? Parfois, ça nous prend une lettre stipulant qu’on est sourd pour prouver qu’on ne ment pas, si on veut avoir des services. C’est souvent très compliqué.

En Ontario, l’ASL et la LSQ sont reconnues comme des langues d’enseignement pour les enfants sourds. Ils sont plus avancés sur le plan de la LSQ qu’au Québec!