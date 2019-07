Je suis l’homme le plus fort au Canada et, non, je ne suis pas stupide

Louis Charland Jean-François Caron est l’homme le plus fort du Canada depuis huit ans consécutifs, et le cinquième homme le plus fort du monde.

À 37 ans, Jean-François Caron pèse 340 livres et est capable d’en soulever 1021, soit quelque 463 kilo. Il est l’homme le plus fort du Canada depuis huit ans consécutifs, et le cinquième homme le plus fort du monde.

Un exploit salué par plusieurs compétitions sportives, dont la compétition internationale Arnold Pro Strongman World Series qui se déroulait la fin de semaine passée à Warwick, et qu’il a remportée. Les athlètes y passent diverses épreuves: tir du camion, viking press, lancer de baril, joug (1050 lbs) ou lever de l’automobile (800 lbs et plus). Le grand gagnant empoche 10 000 dollars.

Et évidemment, il n’est pas rare que Jean-François soit victime du cliché qui veut que les hommes avec du muscle n’aient pas de cervelle.

Bien qu’il estime qu’on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens de penser comme cela, il espère bien pouvoir démentir de tels a priori.

«C’est à nous de prouver que si t’es costaud, ça veut pas dire que t’es abruti! On en voit souvent des hommes qui ont du muscle et qui agissent si mal qu’ils ternissent l’image des hommes forts. Je sais de quoi je parle, j’ai travaillé des années dans les bars, je pourrais vous raconter des histoires tout l’après-midi! Personnellement, j’essaie de redorer cette image-là et d’agir de façon extrêmement positive.»

De la ferme aux salles d’entraînement

En 15 ans, et grâce à un entraînement soutenu de 30 heures par semaine, Jean-François est passé de 240 à 340 livres. Le plus difficile pour lui est peut-être l’aspect nutritionnel, car il lui faut manger de six à huit repas par jour.

«C’est de l’over-feeding, mais sans apport calorique suffisant, le poids baisse, et donc la force aussi», explique celui qui a également fait du ski alpin et du hockey.