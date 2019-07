Je suis bispirituelle, et voici ce que ça veut dire

«Je suis bispirituelle, lesbienne, et très fière de l’être!», lance Ma-Nee Chacaby, élevée dans une communauté ojibwé-crie du nord de l’Ontario par sa grand-mère.

Après des années d’obstacles et de difficultés, elle est aujourd’hui heureuse, en paix avec elle-même.

«Pour moi, être bispirituelle signifie que dans mon corps, dans mon esprit, et dans mon âme, je suis à la fois une femme, et un homme. Je le sais simplement: j’ai un côté masculin et un côté féminin. Cela représente qui je suis, comme personne, spirituellement. Ça n’a rien à voir avec ma vie sexuelle.»

Alors qu’elle est encore petite, à Ombabika dans l’Ontario, sa grand-mère le ressent déjà et lui dit: «Tu as deux esprits en toi, tu as une partie homme et une partie femme. Tu auras une vie difficile, en raison de qui tu es.»

Elle lui explique également que bien avant sa naissance, sept générations avant elle, les bispirituels existaient déjà et vivaient normalement chez les Premières Nations, un terme qu’elle aime utiliser au-dessus de tous les autres.

«Je n’aime pas utiliser les termes ″aborigène″, ″Autochtone″⁣ ou ″⁣Indien″⁣; nous sommes les Premières Nations, nous étions les premiers à vivre ici au Canada, avant que les Blancs viennent et fassent de nous ce qu’ils veulent. Mes ancêtres étaient là en premier.»

De l’art-thérapie

Dans son mémoire intitulé «A Two-Spirit Journey», que l’on peut traduire par «Le parcours d’une bispirituelle», Ma-Nee raconte les défis auxquels elle a dû faire face toute sa vie: fuir un conjoint violent, déménager à 20 ans à Thunder Bay avec ses enfants, combattre l’alcoolisme, vivre avec une déficience visuelle, faire son coming-out comme lesbienne et comme personne Two-spirit.

«Je suis en paix avec moi-même maintenant que j’ai admis et accepté qui je suis. Avant, c’était comme si toujours quelque chose manquait, c’était très douloureux, alors je buvais pour oublier, mais maintenant, je me sens bien dans mon entièreté. Et je suis sobre depuis 1975», dit celle qui, en 2013, a même dirigé le tout premier défilé de la Fierté LGBTQ2+ à Thunder Bay.

Avec son livre, elle veut encourager les Premières Nations à raconter leur histoire.

«Quand j’ai décidé d’écrire ce livre, beaucoup d’aînés mourraient et les histoires du passé se perdaient. En plus, dans les livres, on est dépeints comme des sauvages: il y a les gentils cowboys et nous, les méchants indiens», dit celle qui s’est aussi impliquée comme intervenante auprès de toxicomanes, de sans-abris et de mères en difficulté.

Ma-Nee a tiré plusieurs peintures des histoires de son livre. Des peintures qui l’ont aidée à guérir. «Elles ont été mon docteur, m’ont aidée à m’accepter comme je suis», dit-elle.

Maintenant, elle dit être enfin en paix. Elle est bien avec elle-même, avec qui elle est. «Je suis très, mais vraiment très heureuse. Il n’y a pas d’autre mot que heureuse qui me vienne en tête.»

S’aimer comme on est

Le 18 août prochain, elle participera au défilé de la Fierté à Montréal. Elle fera le voyage exprès pour l’occasion. Pour elle, c’est extrêmement important.