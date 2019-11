Je suis allé chercher de l’aide lors de ma séparation et non, je ne suis pas faible

Pendant les rencontres, je parlais des problématiques que je vivais en lien avec la séparation et les enfants, et je recevais de bons conseils. Et des fois, c’est simplement en parlant que je trouvais moi-même des solutions.

La première étape a été de faire une évaluation, pour voir quel était mon besoin et mon profil. On m’a attitré un intervenant, Jacques Roy. Je l’ai vu à chaque semaine pendant presque deux ans. Ensuite, nos rencontres étaient plus espacées. Aujourd’hui, c’est sur appel quand j’en ressens le besoin. J’ai toujours gardé un contact étroit avec lui.

J’ai appelé au CLSC et on m’a référé à l’organisme Autonhommie , qui aide les hommes en difficulté. Je suis tombé à la bonne place. Ça a été l’endroit qui m’a permis de garder le cap.

Mon raisonnement a donc été de me dire que pour mes problèmes personnels, je n’étais plus qualifié, c’était trop gros pour moi. Je suis allé chercher l’aide appropriée.

Je suis entrepreneur. J’aime m’entourer de gens compétents pour le travail. Ma comptabilité, c’est un comptable qui la fait et il est qualifié pour la faire. Pour la recherche et le développement, j’ai l’aide d’un scientifique qualifié.

C’était un endroit pour faire sortir le négatif et ne pas laisser mes problèmes envahir ma vie sociale. Ça m’a permis de passer à travers ma séparation et de me refaire une vie.

Ce qui m’a le plus aidé, c’est d’avoir le sentiment d’être écouté. J’ai réalisé que j’ai toujours été quelqu’un de très passif, j’avais tendance à laisser des situations désagréables persister et à les endurer. J’achetais la paix et je disais oui à tout.

Avec mon intervenant, j’ai pu apprendre à dire non et à m’affirmer, sans être irrespectueux et sans blesser les autres. Mes changements de comportements ont eu un impact sur plusieurs aspects de ma vie. Comme homme d’affaires, apprendre à dire non, c’est assez pratique!