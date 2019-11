Je souffre de graves troubles neurologiques. Voilà à quoi ressemble ma vie amoureuse

Il y a peu, en me préparant pour mon premier rendez-vous amoureux depuis la fin d’une longue relation, j’étais nerveuse (comme, j’imagine, la plupart des gens). Après avoir cherché la tenue parfaite, j’ai laissé des vêtements éparpillés dans ma chambre, en me demandant s’il serait aussi facile de discuter avec mon rencart dans la vraie vie que ça l’était en ligne.

J’ai enfilé une jupe en jean et un tee-shirt noir, puis appliqué une touche de baume à lèvres couleur cerise, et je me suis autorisée à ressentir une pointe d’excitation, avant qu’une peur plus profonde ne s’empare de moi: et si je faisais une crise en plein rendez-vous avec un inconnu?

La première fois que ça m’est arrivé, j’avais 18 ans. À l’époque, j’étais athlète de cross-country de première division à la fac. J’étais habituée à évoluer dans le monde avec une parfaite maîtrise. Comme je mesure 1m55, je pouvais courir très rapidement sur de courtes distances à l’entraînement et tenir le rythme sur un grand nombre de kilomètres hebdomadaires. Je me sentais forte.

Et puis, un jour, je me suis évanouie dans ma chambre de la cité universitaire. Et ça s’est reproduit deux jours plus tard, lors d’une compétition d’athlétisme. Quand j’ai repris connaissance, tout tournait autour de moi, et j’ai conservé cette sensation de vertige pendant des semaines. Les médecins avaient beau me dire que je souffrais d’un trouble passager, la névrite vestibulaire, censé disparaître au bout d’un peu plus d’un mois, mes symptômes sont devenus de plus en plus bizarres.

Un soir, alors que ma coloc’ me posait une question, au lieu de répondre ce que je prévoyais, je me suis mise à répéter mon propre prénom: “Hé, Jackie, hé, Jackie, Jackie, Jackie.” Les semaines suivantes, mes crises, qui affectaient mon élocution, sont devenues terrifiantes.

Je souffrais de troubles de la vue, je ne contrôlais plus mes membres et j’étais atteinte d’aphasie (répétition de mots), mais j’ai aussi perdu la capacité de me rappeler ce qui s’était passé pendant que je présentais ces symptômes.

Ça pouvait être n’importe où: dans ma chambre, à mon bureau, en classe (devant mes camarades qui ignoraient tout de ma santé déclinante) ou lors d’une course à laquelle mon coach voulait que je participe. Quand je reprenais mes esprits, je ne savais pas où j’étais ni ce qui s’était passé pendant ma crise.

Dans un premier temps, croyant que je recouvrirais bientôt la santé (comme me l’avaient dit les médecins), j’ai menti à ma famille, qui vivait à l’autre bout du pays, en leur disant que j’allais bien. Au lieu de les appeler pour qu’ils me soutiennent, je me suis appuyée sur la gentillesse de mes coéquipiers et de mon petit ami de l’époque. Ils me portaient jusqu’à mon lit quand mes jambes fléchissaient sous mon poids, m’accompagnaient à mes rendez-vous chez le médecin, et me promettaient que je reprendrais bientôt le chemin de la compétition.

Mais, peu à peu, leur sollicitude a commencé à tourner à la cruauté. Quand j’étais vulnérable, paralysée par un langage répétitif, incapable de marcher seule ni de me souvenir des événements, mes coéquipiers et mon petit ami se sont mis à me jouer des sales tours. Ils me disaient que j’avais des araignées dans le dos pour que j’enlève mon tee-shirt, ou que mon chien était mort, ce qui me faisait pleurer, comme me l’a raconté ma coloc’ après coup. N’ayant jamais été gravement malade jusque-là, je considérais que la manière dont ils me traitaient était justifiée. Je voyais mes symptômes comme un fardeau.