Je reconstruis mon rapport à la sexualité après avoir été agressée dans l'enfance

Ce que j’ai vécu a altéré à tout jamais ma sexualité et mon estime de moi, et cela fait des années que je travaille à les restaurer. Mon agresseur m’a conditionnée à rester passive en toutes circonstances et j’ai eu du mal à me débarrasser de cette impassibilité dans ma vie sexuelle. On m’a aussi fait croire que je contrôlais, dans une certaine mesure, les attouchements subis. Par conséquent, j’ai estimé que j’étais responsable de tout quand ils ont subitement cessé. Ce conditionnement de plusieurs années m’a rendue sujette à la manipulation et dépendante de l’approbation masculine.

Les sévices sexuels pendant l’enfance ont des effets sur beaucoup d’aspects de la vie de la victime et persistent à l’âge adulte. Bien après les faits, ce que mon agresseur m’a infligé continue de me hanter.

Quand j’étais enfant, j’ai été violée pendant trois ans. Toute petite, on m’a dépossédée de mon intégrité physique et les bases de ma sexualité ont été jetées avant même que je consente à un acte sexuel.

Grâce à un gros travail thérapeutique, j’ai commencé à reconnecter l’intimité avec le sentiment amoureux et enfin pu ressentir des choses lors des rapports sexuels. Mais je n’étais qu’au début de mon cheminement. J’ai dû apprendre à avancer avec mon esprit traumatisé plutôt que de me battre contre lui, et je me suis confrontée au détachement affectif qui m’empêchait de m’abandonner aux sentiments dans un contexte sexuel. Aujourd’hui encore, j’y travaille tous les jours.

Pendant des années, j’ai été prise dans un cercle vicieux de chaos sexuel; lors de ma première relation amoureuse, j’ai eu un mal fou à associer émotions et intimité. L’intimité sexuelle me procurait du plaisir, mais j’étais imperméable aux sentiments.

Je me suis oubliée dans une série de situations sexuellement dangereuses. Je sacrifiais mon bien-être pour le plaisir des autres, j’acceptais les avances d’hommes bien plus âgés, et j’adoptais sans cesse une attitude d’objet sexuel.

À cause des abus, je me suis sentie dépossédée de mon corps. Je me voyais comme un objet avant d’être une femme. Pour me le réapproprier, j’ai dû apprendre à me respecter et arrêter de le considérer comme une chose faite pour le plaisir des autres. Le seul moyen de m’engager dans cette voie, c’était l’auto-érotisme.

Après des années à faire passer le plaisir de mes partenaires avant le mien, j’avais besoin de découvrir le plaisir pour soi. J’ai pris beaucoup de temps, seule, à explorer et identifier ce que j’aimais. Je me suis laissée aller à la masturbation et j’ai peu à peu découvert ce qui me faisait de l’effet.

Ce processus m’a aidée à comprendre mon corps et à me l’approprier. En développant ma sexualité, j’ai enfin appris à faire l’amour en toute liberté et en me respectant. Malgré cela, aujourd’hui encore, je dois rester très attentive à ce que je ressens pendant les rapports sexuels pour ne pas retomber dans la dissociation.

Si cette vigilance de chaque instant peut sembler aliénante, sachez que je me sens plus libérée que jamais dans ma sexualité. J’arrive à apprécier la puissante combinaison du sexe et des sentiments, et je comprends enfin pourquoi l’amour et le sexe vont de pair. Faire l’amour est un acte beau et fort, et je me sens chanceuse de pouvoir le vivre de façon saine. Tous les jours, je me bats pour cela et je ne le prendrai jamais pour acquis.

En me réappropriant ma sexualité, j’ai aussi gagné en confiance dans tous les autres domaines de la vie. Sachant le combat que je mène dans ma tête au quotidien, je suis convaincue de pouvoir affronter n’importe quelle épreuve.