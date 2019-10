Et si je ne sais toujours pas si je veux des enfants et qu'il est finalement «trop tard»?

Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus à l’aise sur tous les fronts, mais toujours hésitante en ce qui concerne la question des enfants - principalement à cause de cette conversation. On prend la liberté pour acquis jusqu’à ce qu’on réalise que c’est terminé. Et j’aime vraiment lire en silence et prendre une tasse de thé quand je le veux.

«Excuse-moi?» Elle est restée bouche bée. «Tu peux te réveiller et faire ce que tu veux. Tu as la possibilité de lire. En silence. Par toi-même. À tout moment! Tu peux dormir, boire un thé en toute tranquillité! Je suis jalouse.»

Heureusement, mon amie a deux jeunes enfants hilarants: au lieu de me focaliser sur des gars sans intérêt et le vide imminent de mon calendrier de travail inexistant, je me suis retrouvée à lire Gruffalo, à regarder Frozen et à classer les saveurs de friandises glacées. Sur le chemin du retour à l’aéroport, j’ai avoué à mon amie qu’il ne semblait y avoir rien qui m’attendait à Londres.

Il y a quelques années, je rendais visite à ma meilleure amie à Seattle. J’étais entre deux emplois, je ne fréquentais personne et je constatais que chaque femme sur Facebook et dans le monde réel semblait être engagée, enceinte ou en train de vivre une brillante étape de sa vie professionnelle. Moi, pendant ce temps, j’étais bien excitée lorsque j’ai découvert que le commerce du coin a commencé à vendre une nouvelle saveur de Doritos.

Ce sont des perspectives déprimantes si, comme moi, vous vous accrochez aux plus optimistes: vous croyez que le monde est votre huître et que vous avez tout votre temps. Mais il est intéressant d’explorer la réalité inconfortable quant aux limites de fécondité: si les récits sociaux ont changé, la biologie, elle, non.

Mais il y a la fécondation in vitro (FIV) , non? Selon le NHS , entre 2014 et 2016, le pourcentage de traitements par FIV ayant abouti à une naissance vivante était de 29% pour les femmes de moins de 35 ans et de 23% pour les femmes de 35 à 37 ans.

Beaucoup de femmes (y compris moi-même) retardent la question des enfants parce que la trentaine arrive dès le moment où leur carrière décolle. Soit vous avez les ressources émotionnelles et financières pour investir dans un changement de carrière, soit vous atteignez des niveaux plus élevés et des défis professionnels plus stimulants. Se retirer au moment d’être sur sa lancée est incroyablement injuste.

Et je me demande: si à 35 ans, je ressens toujours la même chose que maintenant? Quand est-il «trop tard» et que se passe-t-il si je ne le sais toujours pas? Après tout, ce n’est pas aussi simple que d’élaborer un plan quinquennal et de le suivre: il y a trop de facteurs inconnus.

Avec les traitements de fertilité, je ne m’attendais jamais à avoir accès à une cigogne magique. Mais je pensais pouvoir m’acheter un peu plus de possibilités pour envisager la décision la plus irréversible de ma vie.

Mon ambivalence signifie que j’hésite entre vouloir mettre un frein à ma carrière avant de tomber enceinte; et vouloir travailler aussi dur et aussi vite que possible pour atteindre un certain «niveau» avant d’avoir un enfant. Plus je parle avec des femmes, plus je réalise que je ne suis pas seule.

Peu de gens veulent tout donner au travail et mesurer leur valeur par leur titre. Peu peuvent se permettre d’être des mères à la maison à temps plein. Pratiquement aucune de mes connaissances ne veut abandonner tous ses amis et sa vie à l’extérieur de la maison. La plupart des femmes auxquelles je peux penser veulent trouver un équilibre.

Cet équilibre devient plus réalisable avec des postes de travail flexibles et à distance, du travail à temps partiel de qualité et l’élimination progressive du présentéisme qui sévit sur certains lieux de travail (où la productivité est jugée en fonction du temps passé à votre bureau). Nous ne vivons pas dans un monde où c’est la norme sur le marché du travail, mais j’espère que c’est ce vers quoi on s’en va.

Les femmes de notre génération sont entrées dans la vie adulte entre deux grandes récessions, avec moins de stabilité sur le plan économique et avec une plus grand conscience écologique que les générations d’avant. Les enfants coûtent cher et, comme nous l’a si récemment rappelé le Prince Harry, en avoir trop est la pire chose à faire pour l’environnement.