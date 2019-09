Je n’ai aucune envie de cuisiner pour ma famille et j'en ai marre de culpabiliser

Ce n’est pourtant pas faute d’essayer. Je me rends toujours au supermarché avec la ferme intention de me mettre aux fourneaux. Je suis pleine d’espoir, et même stimulée par l’éventail de produits qui m’entoure: des poivrons rouges bien fermes, des salades brillantes, des tomates charnues, des rubans de pâtes fraîches délicatement pliés dans des emballages écrus.

Mon amie est une hôtesse hors pair, une mère au foyer qui aime s’arrêter sur de menus détails. Une fois de plus, mon cœur s’est serré: j’aurais aimé avoir un petit plat à préparer en vitesse et la confiance nécessaire pour le servir à des invités. J’ai envie de prendre plaisir à cuisiner pour ma famille et mes amis.

Mon amie m’a servi un verre de vin et m’a entraînée dans la cuisine. «Goûte ça et dis-moi ce que tu en penses», m’a-t-elle dit en m’offrant un amuse-bouche de sa création: un cracker maison garni de fromage de chèvre et de jambon, recouvert de pousses de roquette fraîchement coupées dans le jardin et nappé d’un filet de vinaigre balsamique. C’était délicieux et, la bouche pleine, je l’ai félicitée en levant le pouce, avant de le faire de vive voix quand j’ai eu fini.

Récemment mon mari, nos enfants et moi sommes allés dîner chez une amie. Son intérieur était immaculé. De grosses bougies blanches se consumaient en dansant dans des verrines transparentes et les eaux du détroit de Puget miroitaient devant la fenêtre du salon. Le soleil orangé occupait les derniers lambeaux de ciel bleu avant de disparaître pour la nuit.

Les choses n’ont pas toujours été ainsi. J’aimais cuisiner avant. Dès l’âge de dix ans, c’est moi qui ai préparé le dîner le soir pour ma sœur et mon père, qui m’élevait. Plus tard, au début de mon mariage, je cuisinais pour mon mari et, après la naissance de mes enfants, pour ma nouvelle famille. J’ai même concocté des petits plats pour plusieurs fêtes que nous avons organisées. Mais, à un moment donné, j’y ai perdu goût.

Assaisonner et faire griller du poisson ne me dit plus rien. Je n’ai envie de toucher à aucun des produits que j’ai achetés. Préparer le repas que j’avais imaginé ne m’intéresse pas du tout.

Prévoir des repas maison, faire les courses et tout préparer prend du temps et, quand on a fini, on se retrouve seulement avec des tas de poêles et de casseroles à laver. Même fait par amour, ça ne me paraît pas en valoir le coup.

Mon problème, c’est que j’ai envie d’y prendre plaisir. Je ne semble pas parvenir à me défaire de la vieille idée qu’on se fait d’une mère et de ce qu’elle devrait être capable de faire. Je continue de penser que pour prouver qu’on est une bonne maman, il faut préparer des repas maison et que si je n’arrive pas à faire ça pour mes enfants, c’est que je ne suis pas à la hauteur.

Si je me montre rationnelle, je sais que l’éducation des enfants ne se résume pas à leur préparer à manger –mon père ne m’a cuisiné que quelques repas pendant toute mon enfance, et c’était malgré tout un super papa–, mais je culpabilise quand même. Mon mari, encore plus piètre cuisinier que moi, me dit de ne pas m’en faire, que ne pas cuisiner ne fait pas de moi une mauvaise mère et qu’il aime la manière dont je m’occupe de nos enfants. Mais je veux pouvoir être fière de nourrir ceux que j’aime.