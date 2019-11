Je n’aurais jamais imaginé être grand-mère à 35 ans. Voici comment ma vie a changé.

«C’est un bébé avec un bébé!» a dit ma mère à la caissière, en blaguant, quand j’avais 18 ans. Nous étions à la recherche de vêtements de maternité pour moi, et en y repensant, on peut dire que j’étais un bébé. Mais à l’époque, je pensais que j’avais un plan.

J’ai rencontré Larry à l’âge de 16 ans et occupé mon premier emploi dans un restaurant. J’étais hôtesse et il travaillait dans la cuisine. Il avait 20 ans, il était gentil et vivait en appartement avec des amis. Nous avons commencé à sortir ensemble puis avons décidé de nous marier un an plus tard. Ma mère voulait que nous vivions ensemble d’abord étant donné que nous étions très jeunes. Mais mon père était vieux jeux et a insisté pour qu’on se marie. Larry et moi voulions nous marier aussi. Mon père est venu au tribunal signer pour moi puisque j’avais 17 ans et que j’étais encore mineure.

Tout s’est passé tellement vite. Six mois après mon mariage, j’ai découvert que j’étais enceinte. Même si elle n’étais pas prévue, la grossesse semblait être une suite logique: se marier, avoir des enfants. Quand je l’ai dit à Larry, il était aussi excité que moi. C’est ce que n’importe qui ferait.

À 18 ans, j’ai eu ma fille Chrissy, puis trois ans plus tard, à 21 ans, j’ai eu ma deuxième fille, Tara. J’avais décidé que si j’avais mes enfants jeune, je serais assez jeune pour les apprécier à mesure qu’ils vieillissent. Donc, pour mon 21e anniversaire, au lieu de sortir et de me saouler comme la plupart des gens, j’ai bu un daiquiri à la fraise sans alcool lors de ma fête surprise.

Parce que nous étions jeunes, je pensais que mes enfants, mon mari et moi verrions et ferions plus de choses ensemble. Et nous l’avons fait. Nous avons emmené les filles camper et pêcher et avons créé des projets d’artisanat ensemble. Malgré tout, il y a eu des sacrifices. Tandis que mes amis sortaient ensemble, entraient à l’université et allaient dans les bars, veillaient tard et prenaient des risques, j’étais seule dans un appartement où régnait un bébé souffrant de coliques et je pleurais, en pleine dépression post-partum, tandis que mon mari travaillait 80 heures par semaine comme gérant de restaurant.

Mais c’était mon choix et j’ai vraiment adoré ma maternité. Même si ça a été difficile de m’engager aussi rapidement sur cette voie, je n’ai jamais regretté d’avoir mes enfants plus jeune. Ils sont encore la meilleure chose qui me soit arrivée.