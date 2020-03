A post shared by JARED LETO (@jaredleto) on Mar 16, 2020 at 10:26pm PDT

View this post on Instagram

«Nous sommes sortis hier dans un monde très différent. Un monde qui ne sera plus jamais le même. C’est hallucinant – pour dire le minimum. Je reçois des messages de ma famille et de mes amis à travers le monde et je découvre ce qui est en train de se passer. J’espère que vous et les vôtres allez bien», poursuit le chanteur avant d’envoyer «de l’énergie positive» à ses fans.

Aux États-Unis, où vit Jared Leto, plus de 4600 cas de personnes contaminées ont déjà été recensés et près de 900 décès sont enregistrés. Depuis ce mardi à 9h, les cafés, bars et restaurants de la ville de New York ont fermé, tandis que les plages de Miami sont elles aussi désormais interdites pour éviter les rassemblements et donc la propagation du virus.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

À VOIR AUSSI: Québec repousse la date limite des impôts