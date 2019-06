5 raisons d’aller aux Jardins Gamelin cet été

C’est au printemps 2015 que la place Émilie-Gamelin s’est montrée sous un nouveau jour aux citoyens et aux visiteurs du Quartier des spectacles avec l’implantation des Jardins Gamelin, de mai à septembre. L’initiative est réalisée par le Partenariat du Quartier des spectacles en étroite collaboration avec des acteurs qui jouent un rôle important de médiation social. Le lieu est désormais marqué par l’inclusion sociale et la cohabitation. Qui l’aurait cru il y a 5 ans lorsque la première édition a été lancée?

1- Le Marché solidaire des Jardins Gamelin

C’est certainement la nouveauté de cette saison qui nous séduit le plus. Il s’agit d’un marché 100 % local offrant des aliments du Québec dont on peut assurer la traçabilité. À magasiner une variété de fruits, de légumes, de pains, de fromages, de poissons, de viandes et d’œufs. Sur le modèle participatif, le Marché solidaire s’inscrit dans l’esprit de partage que diffusent les Jardins Gamelin. La plus belle des façons d’encourager les fermiers et l’économie locale en contribuant à ces valeurs sociales. Ouvert du 30 mai au 18 octobre. Lundi au vendredi : 12 h 30 à 18 h.

2 - Méditer en plein air

On s’en remet à Justin Lapointe qui nous convie tous les mardis à 7h30 à un cours d’introduction matinal à la méditation pleine conscience. Au cours de cette heure, on nous invite à faire le vide et créer un état de calme intérieur. Ces séances sont adaptées au niveau de chaque participant et se déroulent dans le respect de tous. Aucune réservation requise. Apportez votre tapis et bouteille d’eau.

3 - Le mercredi, c’est yoga!

Après la méditation pleine conscience du mardi, le lendemain même horaire, on se met au yoga Hatha Flow, une variante stimulante où l’on enchaîne les salutations au soleil, promesse de tonicité et de relaxation. Aucune réservation requise. Apportez votre tapis et votre bouteille d’eau.

4 - Tout pour nos petits

La Maison jaune accueille les enfants de 0 à 12 ans dans un espace spécialement aménagé pour eux. Une animatrice expérimentée y propose des jeux tels que les bricolages et ateliers créatifs liés aux thèmes des Jardins et à la vie s’y déroulant. Autour de la Maison jaune, on peut profiter des espaces de détente à l’ombre des arbres, des jeux de marelle, de poche et de construction, ainsi que d’une bibliothèque en libre-service.

5 - Immersion musicale 100% montréalaise

Mmm– Musique du monde Montréal sera un plongeon dans l’univers d’artistes montréalais qui incarnent le coeur métissé de la métropole avec leur musique aux accents d’ailleurs.