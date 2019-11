Au Japon, un hôtel propose une nuit à moins de deux dollars à une condition

Ce n’est pas une blague. Depuis octobre dernier, les clients qui se rendent au Asahi Ryokan Hotel à Fukuoka pourront accéder à une chambre pour 100 yens, soit 1,22 dollar la nuit (contre 29,25 $ pour une chambre normale), à une seule condition: être filmé jour et nuit et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Tetsuya Inoue baptisée “One Dollar Hotel” pendant 24 heures.

Pour redynamiser la clientèle de son établissement placé en plein coeur de Fukuoka, Tetsuya Inoue, 27 ans, a voulu innover. Conscient du potentiel des réseaux sociaux , mais également du budget que représente une chambre d’hôtel au Japon , ce jeune homme a décidé de proposer une nuitée pour moins de deux dollars à une condition: être filmé et diffusé en direct sur YouTube.

“De nos jours, les jeunes ne se soucient plus de leur vie privée… Beaucoup sont prêts à sacrifier leur intimité pour être filmés juste le temps d’une nuit”, a confié Tetsuya Inoue à CNN. Il a également expliqué que son but ultime était d’atteindre les 4000 heures de visionnage pour monétiser ses vidéos YouTube et tenter de gagner un peu d’argent.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.