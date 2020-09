James Bond: l'action est à l'honneur dans la nouvelle bande-annonce de «No Time to Die»

Le studio MGM a dévoilé, ce jeudi 3 septembre, une nouvelle bande-annonce pour le plus récent film de la série James Bond, No Time to Die (Mourir peut attendre).

Ce nouvel épisode verra le moins secret des agents secrets sortir d’une retraite de cinq ans pour aider les services secrets britanniques à traquer le responsable de la disparition de plusieurs éminents scientifiques. Un mystérieux nouvel ennemi qui serait en possession d’une dangereuse nouvelle technologie.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective), No Time to Die met en vedette Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Billy Magnussen, Jeffrey Wright et Ben Whishaw.