Spectre, épisode 2? Le 25e opus des aventures de James Bond a enfin sa bande-annonce. Le moins qu’on puisse dire est qu’avec No time to die, les amateurs de l’agent secret britannique ne seront pas dépaysés à sa sortie le 8 avril prochain, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.

Léa Seydoux (Madeleine Swann) et Christoph Waltz (Ernst Stavro): Daniel Craig va retrouver dans ses péripéties alliées et ennemis, aux côtés d’un nouveau venu, l’oscarisé Rami Malek. Atteint d’une maladie de peau dans ce long-métrage, il sera l’implacable adversaire du plus célèbre agent secret, aux côtés de Lashana Lynch, nouvelle recrue du MI6.

Si toutes ces informations étaient déjà connues, les amateurs de la licence verront avec plaisir que les gadgets, si présents avant l’ère Daniel Craig, semblent amorcer un retour. L’extrait où les phares de la célèbre Aston Martin dévoilent deux mitraillettes semble en effet tout droit sorti du magistral Goldfinger de 1964.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

