Peine de mort pour les meurtriers de Jamal Khashoggi

Les trois suspects qui encourent une peine de prison ont été condamnés à une peine totale de 24 ans, mais aucune ventilation individuelle pour chaque personne n’a été donnée. Trois autres personnes jugées ont été libérées après avoir été déclarées non coupables et plusieurs autres personnes ayant fait l’objet d’une enquête ont également été libérées.

Jamal Khashoggi était entré dans le consulat de son pays à Istanbul un matin d’octobre 2018 pour recueillir des documents qui lui permettraient d’épouser sa fiancée turque, Hatice Cengiz, qui l’attendait à l’extérieur.

Il n’est jamais ressorti du consulat et son corps n’a jamais été retrouvé.

Agnes Callamard, une rapporteuse spéciale des Nations Unies qui a rédigé une enquête sur le meurtre de Jamal Khashoggi, avait déclaré plus tard que la recherche de la justice ne devait pas être laissée au système judiciaire saoudien, qui est «si vulnérable aux ingérences politiques».

Agnes Callamard a réagi aux verdicts annoncés depuis Riyad en tweetant que «la parodie d’enquête, de poursuites et de justice continue» en Arabie saoudite.

Le président Donald Trump a condamné le meurtre et son administration a sanctionné 17 Saoudiens soupçonnés d’être impliqués, mais pas le prince héritier. Donald Trump, cependant, a fermement résisté aux appels des membres de son propre parti pour une réponse plus ferme et a défendu le maintien de bonnes relations avec l’Arabie saoudite, soulignant son importance en tant que principal acheteur de matériel militaire et d’armes américaines soulignant que cela crée des emplois américains.

Pendant ce temps, de nombreux détracteurs du prince héritier saoudien restent emprisonnés et sont jugés pour leurs actes de dissidence.

Le meurtre de Jamal Khashoggi a terni la réputation du prince héritier saoudien à l’échelle internationale, bien qu’il soit toujours très populaire chez lui. Pendant ce temps, l’Arabie saoudite a lancé au cours des derniers mois des efforts pour ouvrir le pays notoirement fermé aux touristes et aux voyageurs du monde entier dans le cadre d’une tentative du prince héritier de changer les perceptions du royaume.