J’ai 80 ans et je m’éclate au Beachclub!

J’ai même un calendrier dans lequel je note toutes mes activités! Mon fils plaisante et me dit : «Maman, il va bientôt falloir prendre rendez-vous avec toi pour te voir! » Pour vous donner un exemple - attendez je sors mon agenda - j’ai la pétanque, la bibliothèque, l’activité Rythme et Mouvements, le jeu de cartes, le billard, l’aquarelle....

Quand mon mari est décédé, leur famille m’a énormément soutenue. Ils ont été là pour moi et j’ai de la misère à le dire tellement c’est encore émouvant pour moi... Mais c’est ça la plus belle reconnaissance que l’on peut avoir dans la vie. Les parents faisaient de la couture 24h sur 24 mais ils étaient prêts à m’aider, c’est merveilleux.

Je vais vous raconter une histoire. Mon mari était très impliqué à la paroisse. Dans les années 1980, on a adopté deux familles de sept personnes réfugiées. Pendant un an, nous étions responsables d’elles, de leur trouver du travail, de s’assurer de l’éducation des enfants, etc.

La deuxième fois c’était avec Paul, c’était mon petit compagnon à l’école à Messines, le village d’où je viens. On s’est retrouvés 40 ans après quand son épouse est morte! Et on s’est mariés! On a passé 20 ans ensemble.

La recette pour être heureux

Le secret du bonheur? Je dirais que c’est de se maintenir heureux, ne pas se plaindre des petits bobos de la vie.

Moi je continue à faire des beignes au ketchup, des gâteaux aux fruits, je remplis toujours mon gros cahier de recettes de cuisine. Je suis vraiment restée hyperactive.

Les personnes âgées ont une mauvaise image des résidences, il y en a beaucoup qui ne veulent pas y aller. Ils voient ça comme un hospice mais ce n’est pas du tout ça, c’est ce que je voudrais montrer ici, et ce que je voudrais dire aux plus jeunes aussi: n’ayez pas peur des résidences, c’est super le fun et on se fait des amis! Moi j’ai trouvé le bonheur ici!

Propos recueillis par Céline Gobert.