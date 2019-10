Jagmeet Singh ne baisse pas les bras

BURNABY, C.-B. — Au lendemain de l’élection fédérale qui a vu le NPD perdre 13 de ses 14 circonscriptions au Québec, le chef Jagmeet Singh a admis mardi qu’il lui est difficile de perdre d’“excellents députés”.

Seul Alexandre Boulerice a survécu parmi les députés néo-démocrates de la province. À l’échelle du pays, le Nouveau Parti démocratique compte maintenant 20 députés de moins qu’au moment du déclenchement des élections, soit 24.

M. Singh estime malgré tout avoir reçu un bon accueil, alors qu’il a dû travailler fort pour se faire connaître au Québec, et a dit, lors d’un point de presse dans sa circonscription de Burnaby, en Colombie-Britannique, avoir montré qu’il partageait les valeurs progressistes des Québécois.

“C’est important que les Québécois et Québécoises sachent que c’est nous, l’option progressiste. On va continuer de montrer que nous sommes des alliés pour le Québec et on va continuer de faire le travail”, a-t-il déclaré.

Et du travail, il en reste beaucoup à faire, a-t-il ajouté, promettant qu’il continuera d’être présent au Québec.

