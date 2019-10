Le NPD est préférable au Bloc pour les questions environnementales, dit Singh

“Le grand contraste entre nous, les néo-démocrates, et le Bloc, c’est que pour faire face aux grands enjeux qui touchent les Québécois et Québécoises comme la crise climatique, il faut travailler ensemble”, a-t-il lancé.

“Je suis un amoureux de la langue française, je suis quelqu’un qui comprend l’importance de l’identité et je suis quelqu’un qui peut se battre pour vous”, a-t-il avancé.

“Et ce que je veux dire, c’est moi qui (suis) pour l’avortement, pour les droits des femmes, pour le mariage de même sexe, pour la mort avec dignité... Ce n’est pas les autres qui ont les mêmes valeurs qui sont partagées avec les Québécois.”

Il a ajouté qu’il était “clair”, selon lui, qu’il existe à travers le Canada des gens qui ont des préjugés en raison du turban, préjugés contre lesquels il a dû se battre toute sa vie.

“Et j’ai dû lutter contre, me battre contre ces préjugés, et je suis content de le faire, parce que je sais que si on peut faire ça, on peut aller de l’avant.”