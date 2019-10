Jagmeet Singh met l'idée d'une coalition avec les libéraux de côté

VANCOUVER — Après avoir soulevé la possibilité, en fin de semaine, de s’allier avec les libéraux pour éviter que les conservateurs ne prennent le pouvoir, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) multiplie les bémols.

Jagmeet Singh ne veut plus parler de coalition. Il préfère insister sur la nécessité de voter pour le NPD afin d’éviter les libéraux “qui ont déçu” et les conservateurs “qui vont couper”.

M. Singh était de passage à Vancouver, lundi, lorsque les journalistes ont voulu revenir sur les scénarios possibles de coalition.

“Pour moi, ce n’est pas une question de coalition”, a-t-il répondu, avant de se lancer dans un argumentaire en faveur d’un vote pour son parti.

Le chef libéral écarte, pour l’instant, cette option. Le chef conservateur la présente comme une catastrophe pour le portefeuille des Canadiens. Le chef néo-démocrate préfère donc recommencer à attaquer autant ses adversaires libéraux que conservateurs.

“On a vu déjà ce que les conservateurs font, ils coupent les services et ça rend la vie plus difficile pour les gens. (...) Les libéraux, (...) ils “flashent” à gauche maintenant pendant la campagne électorale et (quand) ils sont au gouvernement, ils tournent à droite”, a-t-il répété.

À voir: Jagmeet Singh ne veut plus parler de coalition