Singh refuse de s'excuser pour avoir traité un député bloquiste de raciste

“Je vais prendre le temps d’y réfléchir et avoir une réponse (...) avant la prochaine session (de la Chambre). Pour aujourd’hui, dans le comité, nous allons continuer comme normal. Alors, je reconnais M. Singh”, a-t-il tranché.

M. Singh a été expulsé pendant une séance normale de la Chambre, mercredi. Jeudi, on était en comité plénier.

Le président Anthony Rota a alors invoqué les règles parlementaires précises pour expliquer pourquoi M. Singh pouvait être dans le même décor que la veille et prendre parole.

“Il a insulté le député de La Prairie, Alain Therrien, et le Bloc québécois; (il) l’a traité à quatre reprises de “raciste”″, a rappelé la députée.

“C’est déplorable pour tous les élus et pour tous les gens qui travaillent au Bloc québécois. On se fait tous traiter de racistes en même temps, en tas”, a-t-il rapporté, lors d’un point de presse jeudi matin.

“M. Singh ne s’excusera pas. Le président a dit que c’était pour la journée hier. Ce qu’on comprend, c’est qu’il a droit à la Chambre aujourd’hui et il sera là”, a écrit, dans un courriel, Mélanie Richer, porte-parole du bureau du chef néo-démocrate.

Chez les néo-démocrates, on estime que la punition imposée par le président de la Chambre, l’expulsion de M. Singh, est terminée.

Comme cette séance est hybride – certains élus y participent via écran – le geste de protestation n’a pas été suivi par tous. Le député bloquiste de Drummond, Martin Champoux, était encore là, plusieurs minutes après la sortie de ses collègues.

“Tant et aussi longtemps que le chef du NPD ne s’excusera pas, les députées et députés du Bloc québécois ne siégeront pas en présence de Jagmeet Singh”, a écrit une porte-parole de la formation politique pour expliquer le geste.

Les trois députés bloquistes sur place, eux, se sont levés et sont sortis.

“Si on permet à un député, à un chef de parti, d’insulter un autre député, qu’est-ce qui va nous arriver tous ici? Vous avez le droit d’insulter un collègue et vous avez une journée d’expulsion seulement. Ça fait pas sérieux, M. le président”, a-t-elle insisté, qualifiant toute l’affaire de “question assez grave”.

Le Bloc québécois a refusé de dire s’il contemplait la possibilité de recours légaux, M. Singh ayant répété l’insulte hors de la Chambre, mercredi en fin de journée, sans la protection du privilège parlementaire.

“J’ai un immense malaise avec cette histoire-là. J’ai un immense malaise avec l’idée que ça s’étire et que ça perdure. (...) J’aimerais ça que ça finisse”, a simplement répondu M. Blanchet.

Au parti, on indique qu’Alain Therrien “réfléchit à ses diverses options” et que la décision d’aller plus loin ou pas sera la sienne.

Réaction de Justin Trudeau

“Ce n’est pas à moi de dire à un Canadien racialisé qu’il ne devrait pas rendre les autres mal à l’aise par ses propos quand ça vient à une question de racisme et de discrimination”, a offert le premier ministre Justin Trudeau lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’incident.

M. Trudeau n’a pas raté l’occasion, toutefois, à son point de presse de fin d’avant-midi, jeudi, de reprocher au Bloc québécois de refuser de reconnaître l’existence du racisme systémique au Canada.

Quelques heures plus tôt, M. Blanchet avait pourtant corrigé une fois de plus cette perception. “Je crois à la notion de racisme systémique”, avait répété le chef bloquiste.

Pour ce qui est du premier ministre du Québec qui, lui, a dit publiquement qu’il ne croit pas qu’il y ait du racisme systémique au Québec, M. Trudeau a dit ce qu’il en pensait, sans nommer François Legault.

“Je pense que la première étape, c’est de reconnaître qu’il y a un problème pour pouvoir l’adresser. J’espère que le Bloc et d’autres organismes et paliers de gouvernement vont reconnaître que le racisme systémique existe, pour pouvoir mieux le contrer”, a-t-il dit.