Le comédien Jacques Godin est décédé

Parmi ses personnages les plus marquants, on note ceux de Victor Téoli dans “Montréal P.Q.” de Victor Lévy-Beaulieu et de Jérémie Martin dans “Sous le signe du lion”, un rôle qui lui vaudra deux Gémeaux en 1998 et 2001.

Le Montréalais d’origine a marqué le paysage culturel de la province pendant de nombreuses décennies, ayant joué dans plus de 230 productions, tant à la radio qu’au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Un autre Gémeau lui reviendra pour son rôle de soutien dans la série “Toute la vérité”, en 2012. Il en avait aussi remporté un pour “La charge de l’orignal épormyable”, adaptation d’une pièce de Claude Gauvreau, en 1993.

Le théâtre occupe également une place importante dans sa carrière, et Jacques Godin cumule les rôles sur scène dans plus d’une soixantaine de pièces au fil des ans, touchant aux répertoires d’Arthur Miller et d’Anton Tchekhov, mais aussi de Michel Tremblay, William Shakespeare, Eugene Ionesco, Victor Lévy-Beaulieu et Samuel Beckett, entre autres.

Son rôle de Lennie dans “Des souris et des hommes” de John Steinbeck au début des années 1970 fut sans doute l’un des plus marquants. Plusieurs personnes ont d’ailleurs témoigné sur les réseaux sociaux, mardi, pour raconter comment cette interprétation les avait touchées.

“Je me rappellerai toute ma vie de son rôle de Lennie dans le téléthéâtre ‘Des souris et des hommes’, en 1971, dans la peau d’un homme avec un âge mental de 5 ans, aux côtés d’Hubert Loiselle et Luce Guilbeault”, a écrit sur Twitter le premier ministre François Legault.

Jacques Godin tient aussi un grand nombre de rôles au cinéma. On l’a entre autres vu dans “Being at Home with Claude”, “La donation” et “La dernière fugue”.