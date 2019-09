Jacques Chirac était un grand ami du Québec

«Vous avez mes voeux sincères et fraternels de réussite complète. C’est de coeur et d’esprit que nous vous souhaitons le succès de votre entreprise d’indépendance tranquille que vous avez définie dans le cadre d’une association économique indispensable dans ce monde moderne», lance-t-il. Du bonbon pour le père de l’étapisme.

Dans la notice biographique disponible sur le site internet de l’Ordre, on affirme qu’à titre de «premier ministre et président de la République française, Jacques Chirac a contribué à l’approfondissement du dialogue franco-québécois et à la reconnaissance de la Francophonie».

Toutefois, la tentative du Parti québécois d’être reçu à l’Internationale socialiste jettera un froid entre les souverainistes et cet homme de droite.

Nommé premier ministre par le président François Mitterand après la victoire électorale de la droite aux élections législatives, en 1986, il fait brièvement état du Québec lors de son premier discours devant l’Assemblée nationale française.

«La pensée et la langue françaises jouissent d’une influence et d’un rayonnement beaucoup plus solides qu’on ne l’imagine — que ce soit en Amérique, comme en témoignent nos liens avec le Québec, en Asie, mais aussi au Proche-Orient, et surtout sur le continent africain.»

L’année suivante, Jacques Chirac vient à Québec pour assister au deuxième Sommet de la francophonie. Il assure les Québécois de la volonté de son pays de «voir la langue française être consacrée comme grande langue de communication moderne».

Il connaît une sorte de traversée du désert après sa défaite contre François Mitterand au deuxième tour de l’élection présidentielle de 1988.

En janvier 1995, alors qu’il est un simple candidat à l’élection présidentielle française, il déclare que si le référendum québécois — qui se déroulera 10 mois plus tard — obtient une réponse positive, «les nations francophones (...) et en particulier la France devraient être immédiatement aux côtés des Québécois et soutenir et reconnaître cette nouvelle situation».

M. Chirac ajoutait alors que «la France devrait sans aucun doute être au premier rang de ceux qui diraient que nous marchons avec lui». Élu président, il maintient cette position et se déclare même prêt à reconnaître «unilatéralement» le Québec comme État souverain.

Comme il fallait s’y attendre, la déclaration ne plaît guère au premier ministre canadien Jean Chrétien alors qu’il est en voyage au Chili. Celui-ci se moque du candidat à l’Élysée — dont la campagne traverse de grandes difficultés — et lance en boutade que le Québec a autant de chance de devenir indépendant que Jacques Chirac de devenir président de la France.