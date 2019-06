Plus d'un million de nouveaux cas d'ITS tous les jours

Plus d’un million de nouvelles infections transmissibles sexuellement (ITS) guérissables surviennent chaque jour chez les 15-49 ans, a prévenu jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cela représente plus de 376 millions de cas de chlamydia, de gonorrhée, de trichomonase et de syphilis chaque année, selon l’agence onusienne de la santé.

L’OMS a recensé en 2016 127 millions de nouveaux cas de chlamydia, 87 millions de nouveaux cas de gonorrhée, 6,3 millions de nouveaux cas de syphilis et 156 millions de nouveaux cas de trichomonase.

Sans traitement, les ITS peuvent causer des problèmes de santé graves et chroniques, y compris des troubles neurologiques et cardiovasculaires, l’infertilité et des mortinaissances.

À elle seule, on calcule que la syphilis a été responsable de 200 000 mortinaissances et décès de nouveau-nés en 2016, ce qui en fait une des plus importantes causes mondiales de mortalité chez les bébés.

Depuis la publication des dernières données en 2012, l’OMS ne note aucun déclin important des taux de nouvelles infections ou d’infections existantes. En moyenne, environ une personne sur 25 est porteuse d’une ITS à travers le monde.

Les ITS peuvent se transmettre lors de relations sexuelles non protégées. Certaines peuvent aussi être transmises pendant la grossesse ou au moment de la naissance. La syphilis se propage également lors d’un contact avec du sang ou des produits sanguins infectés, ou lors de l’utilisation de drogues intraveineuses.