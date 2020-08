Moins de ressources, plus de problèmes pour les jeunes de la rue depuis le début de la pandémie

nkbimages via Getty Images

MONTRÉAL — Les jeunes de la rue sont davantage mal en point à Montréal depuis le début de la pandémie, selon des organismes qui viennent en aide aux jeunes en difficulté.

Après un mois de mars «catastrophique», lors duquel les jeunes ont été «laissés à eux-mêmes» selon la directrice générale du Refuge pour les jeunes de Montréal, France Labelle, la situation s’est stabilisée. Malgré les mesures d’urgence mises en place au fil des mois, la vie dans la rue est toujours difficile.

«L’anxiété a augmenté chez les jeunes, et ils vont tenter de l’anesthésier avec toutes sortes de substances», a expliqué Mme Labelle. Elle a d’ailleurs souligné que 75 % des jeunes qui se présentent au refuge souffrent de détresse psychologique.

Les problèmes de surconsommation sont fréquents chez les jeunes en situation précaire, a indiqué France Labelle. Mais depuis le début de la pandémie, la fermeture des frontières a eu un impact sur la qualité de la drogue sur le marché noir.

«L’approvisionnement est plus difficile, alors il y a beaucoup de drogues de synthèse, avec on ne sait pas quoi dedans, et il y a du fentanyl dans beaucoup de substances.»

Si la vie dans la rue est plus difficile pour les jeunes, les ressources qui leur sont offertes ont aussi diminué ces derniers mois.

Au Refuge, qui accueille de jeunes hommes de 17 à 25 ans, la capacité est passée de 45 jeunes à 30 jeunes par nuit. L’organisme a aussi commencé à offrir des services à l’extérieur de son local pour pallier le manque d’espace à l’intérieur.

La situation est similaire au «bunker» de l’organisme Dans la rue, où seulement 9 jeunes, garçon ou fille, peuvent trouver refuge chaque soir. Il pouvait y en avoir 17 avant la pandémie.