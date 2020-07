La COVID-19 a mené des gens à la rue et rendue plus dure la vie des itinérants

MONTRÉAL — La crise de la COVID-19 a mené des gens à la rue. Au square Cabot, en plein centre-ville de Montréal, un organisme qui oeuvre auprès des sans-abris dit voir de nouveaux visages jour après jour. Et le virus a compliqué la vie, déjà fort difficile, des itinérants.

À Oly, la COVID-19 a enlevé sa principale source d’argent: il recueillait des bouteilles et des canettes et récoltait des sous en échange. Au pire de la pandémie, ce n’était plus possible alors que les épiceries et dépanneurs ne les reprenaient plus des raisons sanitaires.

Le jeune homme qui exhibe des tatouages colorés a dû se débrouiller autrement et vient entre autres prendre des repas au square Cabot, situé au coin des rues Atwater et Sainte-Catherine.

Mercredi, des travailleurs de la Croix-Rouge y étaient pour y distribuer des vivres. Depuis quelques semaines, ils ont pris la relève, à la demande de la ville de Montréal.

Avant eux, l’organisme communautaire Resilience Montréal a distribué d’innombrables repas. Son équipe est toujours présente dans le parc, et distribue des vêtements, ainsi que du désinfectant et des masques afin que les itinérants puissent, eux aussi, se protéger du virus.

Un autre problème vécu au quotidien par les sans-abris pendant cette période de la COVID-19? Trouver des toilettes. La fermeture des centres d’achat et des restaurants les a privés de toilettes, mais aussi d’endroits pour se mettre à l’abri de la pluie, du mauvais temps ou s’acheter un café bon marché. La plupart sont maintenant rouverts, mais les gardiens de sécurité qui contrôlent les entrées découragent.

Ici, dans le parc, se trouvent les seules toilettes publiques extérieures entre Atwater et la rue Peel — 1,5 km plus loin — , a indiqué un homme de 48 ans, que ses amis appellent «le Che» à cause de sa barbe.

Et puis, beaucoup de services pour les sans-abris ont abruptement cessé à cause du virus. Une église, tout près, qui nourrissait ceux dans le besoin, a fermé ses portes, dit-il.

«Le Che» est un habitué du square Cabot. Au début de la crise, en mars et avril, il y avait beaucoup plus de monde qu’à l’habitude — et plus de ressources aussi pour les aider, dit-il.

«Mais maintenant, ça a diminué. Il n’y en a pas assez».

Au plus fort de la pandémie, Resilience Montréal avait jusqu’à 20 tentes bleues qui abritaient les travailleurs, les victuailles et les itinérants, dans la glace printanière qui fondait. Il n’en reste qu’une.

La crise sanitaire a frappé durement des gens déjà vulnérables. David Chapman, le coordonnateur de Resilience Montréal, le constate sur le terrain.

«Je vois de nouveaux visages tous les jours dans le parc. Certains qui avaient des emplois les ont perdus et y arrivent après avoir épuisé tout leur argent. Ceux qui vivent de chèque de paie en chèque de paie», a-t-il expliqué au milieu du square, portant le brassard orange qui identifie les intervenants.