Le nombre de décès au Québec a bondi de 10% en 2020, selon l'ISQ

Christinne Muschi / Reuters L'ISQ estime 6750 décès de plus que l’année précédente. (photo d'archives)

QUÉBEC — Le nombre de décès au Québec a bondi de 10 % en 2020, a révélé jeudi l’Institut de la statistique du Québec.

L’estimation provisoire de l’ISQ fait état de 74 550 décès l’an dernier, soit 6750 de plus que l’année précédente.

On doit s’attendre à une hausse du nombre de décès chaque année, ajoute l’agence, en raison de l’accroissement de la population et du vieillissement démographique. Mais entre 2010 et 2019, la hausse annuelle moyenne a été d’environ 2 %.

Le bond de 10 % constaté l’an dernier est donc exceptionnel, précise-t-on dans un communiqué.

La hausse du nombre de décès au Québec en 2020 est à mettre en lien avec la pandémie de COVID-19, dont les effets ont été particulièrement marqués entre la fin du mois de mars et le début du mois de juin, précise l’ISQ.

L’automne dernier, le nombre de décès enregistré chaque semaine dans la province, toutes causes confondues, a été largement supérieur à celui de la même période lors des dix années précédentes.