Une première semaine de confinement se termine avec un vendredi gris et pluvieux pour la plupart des régions du Québec. Mais ne vous découragez pas! Le printemps prend place. La météo de ce week-end s’annonce beaucoup plus intéressante et devrait nous permettre de recharger nos batteries.

Le tout en restant à une distance sécuritaire les uns des autres, évidemment.

Un peu partout dans la province, on profitera cette fin de semaine d’un temps ensoleillé, avec des températures autour du point de congélation.

À Montréal, Environnement Canada prévoit du soleil pour toute la fin de semaine, avec des maximums de -1 et 1 degré Celsius, samedi et dimanche.

Beaucoup de soleil à Québec également pour les deux prochains jours, puis une alternance de soleil et de nuages au moins jusqu’à mercredi.

Scénario semblable à Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui ne devraient pas voir beaucoup de nuages samedi et dimanche. Tout comme Saguenay et Rouyn-Noranda, quoique ces régions devront composer avec des températures plus froides. À Gaspé, on évoque une possibilité d’averses de neige pour samedi, avec l’arrivée du soleil dimanche et lundi.

La semaine prochaine s’annonce clémente avec un mélange de soleil, nuages et quelques averses ici et là. Mais ça, on le sait, ça peut encore changer.