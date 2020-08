La tempête Isaias apportera de fortes pluies dans certaines régions du Québec

MONTRÉAL — Environnement Canada prévoit que l’ouragan Isaias, devenu tempête tropicale aux États-Unis, devrait apporter du vent et de fortes pluies dans plusieurs régions du Québec mardi soir et mercredi.

La tempête tropicale se trouvait mardi matin au large de Wilmington, en Caroline du Nord, avec des vents soutenus atteignant jusqu’à 130 km/h.

Le Centre de prévision des ouragans d’Environnement Canada estimait mardi matin qu’Isaias, devenue tempête post-tropicale, passerait par la Montérégie et les Cantons de l’Est dans la soirée et atteindrait la région de Québec mercredi matin. La tempête devrait poursuivre sa route vers le nord-est avant d’aller mourir au Labrador jeudi matin.

On prévoyait de 30 à 50 millimètres de pluie en peu de temps sur la trajectoire de cette tempête post-tropicale au Québec.

«Les secteurs les plus ciblés par les accumulations les plus significatives sont la Montérégie, la grande région de Montréal, en allant vers la Mauricie, Québec, Charlevoix et la Haute-Côte-Nord», a précisé mardi matin Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada.