Tout en se reconnaissant privilégiée parce qu’elle est «une des rares personnes racisées» dans le milieu du showbiz québécois, Isabelle Racicot souligne avoir elle-même vécu des «histoires et embûches liées à la couleur de [sa] peau».

Le projet réalisé par Christian Lalumière donnera la parole à des personnes racisées «de tous les horizons» et explorera des pistes de solutions pour combattre le racisme au Québec et au Canada.

ICI Télé Dans le documentaire, Isabelle Racicot part à la rencontre de différents intervenants, connus ou non, pour recueillir leurs témoignages sur le racisme.

«Depuis que j’ai mes deux garçons, mes préoccupations et mes questionnements quant au racisme se sont évidemment accentués... Avec cette émission, j’aimerais profiter de l’ouverture dont les gens font preuve en ce moment pour les amener à passer des paroles aux actes», ajoute l’animatrice.

Le projet, dont le titre n’a pas encore été révélé, sera diffusé en simultané sur ICI Télé et ICI Première le lundi 23 novembre à 21h.

Dès le 27 août, Mme Racicot consacrera également six épisodes du podcast Seat at the Table - qu’elle coanime avec Martine St-Victor sur CBC - à la problématique du racisme.