Une Québécoise parmi les créateurs préférés d'Iris Apfel sur Etsy

Instagram Iris Apfel

Iris Apfel, l’icône de style américaine de 99 ans, designer d’intérieur et femme d’affaires, a partagé une sélection de ses découvertes préférées en matière de mode, de bijoux et de décoration de petites entreprises faisant affaire exclusivement sur Etsy. Parmi elles, une créatrice québécoise!

Il s’agit de la designer montréalaise Noemiah, connue pour ses bijoux et accessoires, et qui depuis 2015 crée aussi une ligne de vêtements pour femme.

Sacrée consécration pour la Québécoise que d’être sélectionnée par l’icône de mode la plus colorée au monde, réputée pour son approche «more is more» de la mode et de la vie en général.

La Montréalaise trouve une place dans une sélection de 100 pièces uniques de vendeurs indépendants du monde entier, y compris plusieurs trésors antiques et vintage uniques en leur genre, offrant aux acheteurs une chance d’adopter le style de la légende de la mode.

«En ces temps sombres, je pense qu’il est important de se laisser aller à de jolies choses. J’ai toujours été étonnée de voir comment une paire de boucles d’oreilles scintillantes, une bague intéressante ou un collier aux couleurs vives peuvent transformer mon humeur. Tout au long de ma vie et de ma carrière, j’ai souligné l’importance de soutenir les créateurs indépendants et les collectionneurs vintage du monde entier. Voyager n’est pas aussi facile qu’auparavant, alors avoir l’opportunité de découvrir des pièces spéciales sur Etsy depuis chez moi est un rêve», a expliqué Iris Apfel par voie de communiqué:

Découvrez toute sa sélection: ici.

Icône de mode

Iris Apfel, née en 1921 dans une famille juive de Queens à New York, a un syle incomparable. On la reconnaît à ses lunettes rondes XXL et aux nombreux bijoux qu’elle aime accumuler aux poignets comme au cou.

La nonagénaire la plus tendance au monde a un goût immodéré pour les couleurs flashy. Mais Iris, ce n’est pas qu’une icône de mode, c’est une vraie femme d’affaires.