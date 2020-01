L'Iran reconnaît finalement avoir abattu l'avion ukrainien par erreur

Le vol PS752 de la compagnie Ukraine Airlines International (UAI) s’est écrasé de nuit à l’ouest de Téhéran, très vite après son décollage. Les victimes sont essentiellement des Iraniens et des Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens.

Le général de brigade Amirali Hajizadeh, commandant de la branche aérospatiale des Gardiens, a endossé la “responsabilité totale” du drame, dans une déclaration télédiffusée.

“J’aurais préféré mourir plutôt que d’assister à un tel accident”, a-t-il dit, ajoutant que le missile tiré, “de courte portée” avait explosé ”à côté de l’avion”, ce qui explique que celui-ci ait pu continuer à voler après avoir pris feu.

L’opérateur chargé de tirer le missile a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d’un ordre de tir à cause d’un “brouillage” des télécommunications, a déclaré le général.

Le soldat a pris l’avion pour un “missile de croisière” a-t-il ajouté, il a eu “10 secondes pour décider “mais “a pris la mauvaise décision”.

Selon l’état-major, “le coupable” de cette erreur devait être traduit “immédiatement” en justice.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a réclamé de la “transparence” afin qu’une “enquête complète et approfondie” soit menée et établisse les responsabilités, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé la punition des coupables et le versement de compensations.

M. Zelensky devait s’entretenir au téléphone samedi avec son homologue iranien Hassan Rohani. La présidence ukrainienne a déclaré être certaine que “l’enquête sera prompte et objective”.

Les autorités suédoises ont exigé de leur côté “l’entière coopération” de l’Iran à l’enquête dans le crash qui a fait 17 victimes “domiciliées” en Suède.

Téhéran avait jusqu’alors catégoriquement nié la thèse, privilégiée par plusieurs pays, notamment le Canada, selon laquelle l’avion ukrainien aurait été touché par un missile.

En tirer “les leçons”

“Une chose est sûre, cet avion n’a pas été touché par un missile”, affirmait encore vendredi le président de l’Organisation de l’aviation civile iranienne (CAO), Ali Abedzadeh.

Une vidéo d’une vingtaine de secondes, qui montrerait le moment où un missile frappe l’appareil, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. On peut y voir un objet lumineux grimpant rapidement vers le ciel et frappant ce qui semble être un avion.

Voir la vidéo: