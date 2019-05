Apple présente un nouveau iPod Touch

On croyait le temps de l’iPod révolu, mais il faut croire qu’Apple voit toujours un intérêt à mettre à jour son lecteur de musique numérique malgré l’omniprésence des téléphones intelligents qui sont adoptés par de plus en plus de personnes sur la planète.

Il s’agit d’une première mise à jour de l’iPod touch depuis quatre ans. Le lecteur peut posséder jusqu’à 256 Go d’espace de stockage, assez pour stocker toute la musique dont vous aurez besoin. Sa nouvelle puce A10 Fusion double les performances et triple les capacités graphiques de l’iPod touch comparativement au précédent modèle. L’appareil roulera sous iOS 12.

Avec ce nouvel appareil, Apple souhaite aussi convertir ses utilisateurs peut-être moins fortunés. Le prix de l’iPod touch varie selon la capacité de stockage choisi: 249 $ pour 32 Go, 369 $ pour 128 Go et 489 $ pour 256 Go. Le iPhone X, lui, est au prix de 1029 $ pour 64 Go, mais dispose d’une puce plus puissante.

Le virage d’Apple vers la vente de services est aussi visible dans la promotion de l’iPod touch. On pourra s’inscrire à Apple Music, bien sûr, aussi à Apple Arcade, le nouveau service de jeux vidéo de la compagnie de Cupertino, alors qu’on ne manque pas de souligner les capacités de réalité augmentée de l’appareil. On pourra également participer à des appels de groupe sur Facetime sur cet appareil.