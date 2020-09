Les invertébrés, ces tueurs en série

artas via Getty Images

Un coléoptère attaque une grenouille, une mante religieuse capture un colibri, une araignée attrape une chauve-souris dans sa toile... On les imagine tout au bas de la chaîne alimentaire, mais les invertébrés peuvent se révéler de formidables prédateurs.

Les arthropodes, cette très grande famille qui inclut les insectes, les araignées et les mille-pattes, sont « des prédateurs sous-estimés », écrit le postdoctorant en biodiversité Jose Valdez. Celui-ci a épluché toutes sortes de publications, allant des articles scientifiques aux dissertations en passant par les comptes-rendus de conférence et les rapports gouvernementaux, pour recenser les cas où un arthropode a directement attaqué et mangé un vertébré.