Intimidation et violence à l'école: un nouveau guide créé pour aider les parents

MONTRÉAL — Un nouveau guide sur la violence et l’intimidation en milieu scolaire vient d’être confectionné «par des parents, pour les parents».

Le guide vise à les aider à réagir et à intervenir auprès de leurs jeunes, à les accompagner et à les informer de leurs droits avec une démarche décrite étape par étape. Il explique notamment comment soutenir les enfants qui sont les instigateurs de la violence et de l’intimidation afin qu’ils mettent fin à leurs comportements.