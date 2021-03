L'intelligence artificielle au service de la contraception

«On cherchait une alternative à la contraception et il existait très peu d’options sans hormones, qui ne soient pas invasives, mais qui serait tout aussi fiable», explique la cofondatrice Marina Pavlovic, sur la genèse d’Eli , l’entreprise qu’elle a démarrée avec son conjoint et cofondateur, Thomas Cortina.

«On s’est tourné vers l’expertise des scientifiques et médecins pour déterminer la méthode de contraception la plus naturelle et efficace possible. Ils nous disaient que le meilleur moyen était de suivre le cycle hormonal.»