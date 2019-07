Instagram, pression du like, dictature du (très) sexy : le cosplay a bien changé!

«Ce que j’aime le plus dans le cosplay, c’est que quel soit ton milieu, ton âge, ta profession, tu peux choisir un personnage que tu aimes et l’amener à la vie, c’est merveilleux! Lors des conventions, je suis fière de montrer aux gens le projet sur lequel j’ai passé beaucoup de temps à travailler. Quand tu le portes pour la première fois, c’est l’aboutissement de ton travail. Certains se sentent puissants dans leur costume de super-héros, moi je me sens comme une oeuvre d’art de musée.»

«Pourtant le prix, c’est juste un ruban, ce n’est pas le prix Nobel! Je regarde tout ça avec une certaine tristesse, il n’y a pas si longtemps c’était beau, c’était juste du plaisir. Maintenant sur les pages Instagram, c’est parfois rendu de la porn pour geeks.»

La popularité Instagram prime

En parallèle, le marché du cosplay nu s’est aussi beaucoup développé, explique Marie-Claude. Par exemple, les filles vont être habillées en costume et faire un striptease sur les réseaux sociaux, ou encore elles vont choisir de fabriquer un costume… version miniature.

«Bien sûr, il y a encore des jeunes qui ont à coeur de fabriquer de belles choses. Je le vois beaucoup en Amérique du Sud. Mais de plus en plus d’organisateurs de conventions regardent juste les chiffres sur les réseaux sociaux, et un peu moins les costumes… Ils choisissent les filles les plus populaires pour écouler des billets...»

Dans ce contexte, et à l’heure du MeToo, s’est également développé un mouvement au sein du cosplay, intitulé: «Cosplay is NOT consent.»