M. Legault rappelle que le montant a été établi en fonction du prix moyen d’une maison au Québec.

“Les gens qui sont plus riches, qui ont pu s’installer dans des régions où les maisons sont plus (chères), je ne pense pas que ce soit à l’ensemble des Québécois moins riches à payer pour ces personnes-là”, a-t-il fait valoir.

Sainte-Marthe: trop tôt pour décider

Sur une base plus locale, le premier ministre Legault a voulu tempérer l’insistance de la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulhus, à maintenir l’ensemble des inondés sur place.

Le premier ministre Legault a qualifié de prématurée une telle décision, faisant valoir d’une part que l’on est toujours en situation d’urgence sur le terrain et, d’autre part, que l’on devait d’abord déterminer s’il est possible ou non de construire une nouvelle digue deux pieds plus élevée que la précédente.

“Je sais que la mairesse souhaite que l’on rebâtisse une digue de façon permanente à la grandeur et ça fait partie des urgences que l’on a présentement”, a précisé le premier ministre.

“C’est important de savoir si on peut construire une nouvelle digue deux pieds plus élevée que la précédente et, ensuite, être capable de prendre des décisions concernant les réparations ou les déménagements, mais il est trop tôt à ce moment-ci pour répondre à cette question.”

Pendant ce temps, sur le terrain, la situation continue de se stabiliser quoique très lentement, comme l’avaient prédit les experts.

Le nombre de secteurs en inondation majeure avait de nouveau diminué mardi pour se situer à trois.

Inondation majeure

- Lac des Deux Montagnes, à Pointe-Calumet, en hausse

- Rivière des Outaouais, à la Baie Quesnel, en hausse

- Rivière des Outaouais, à la Baie de Rigaud, en baisse

Inondation moyenne

- Fleuve Saint-Laurent, au lac Saint-Pierre, en baisse

- Lac des Deux Montagnes, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en baisse

- Lac des Deux Montagnes, à Terrasse-Vaudreuil, en baisse

- Rivière de la Petite Nation, en amont de Ripon, en baisse

- Rivière des Mille-Îles, à Bois-des-Filion, en hausse

- Rivière des Outaouais, à la marina de Hull, en hausse

- Rivière Gatineau, au pont du boulevard Fournier, en hausse

Inondation mineure

- Fleuve Saint-Laurent, à Montréal près du boulevard LaSalle, en hausse

- Fleuve Saint-Laurent, à Lanoraie, en hausse

- Fleuve Saint-Laurent, à Batiscan, en baisse

- Fleuve Saint-Laurent, à Bécancour, en baisse

- Fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, en baisse

- Fleuve Saint-Laurent, à Port-Saint-François, en baisse

- Fleuve Saint-Laurent, à Sorel, en baisse

- Lac des Trente et Un Milles, à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau, en hausse

- Lac Maskinongé, à Saint-Gabriel-de-Brandon, en hausse

- Lac Saint-Louis, à Sainte-Anne-de-Bellevue, en hausse

- Rivière Croche, en aval du ruisseau du Huard, en hausse

- Rivière des Mille-Îles, en amont du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

- Rivière des Mille-Îles, en aval du barrage du Grand-Moulin à Deux-Montagnes, en hausse

- Rivière des Outaouais, à Ottawa au parc Britannia, en baisse

- Rivière des Prairies, à la tête des rapides du Cheval Blanc, en hausse

- Rivière du Diable, en amont du pont de la route 117, en baisse

- Rivière Harricana, en aval du pont-route 111 à Amos, en hausse

- Rivière Kinojevis, en amont du pont-route à Cléricy, en hausse

- Rivière Noire, en amont du pont-route à

Sainte-Émélie-de-l’Énergie, en baisse

Rivières et plans d’eau sous surveillance

- Fleuve Saint-Laurent, à Cap-à-la-Roche, en baisse

- Lac Champlain, dans la baie Missisquoi à Saint-Armand, en hausse

- Lac Champlain, à Rouses Point, en hausse

- Lac Macamic, à Macamic, en hausse

- Lac Memphrémagog, à Memphrémagog, en baisse

- Lac Saint-Louis, à Pointe-Clairem, en hausse

- Petite riv. Péribonka, en amont du pont-route 169, en hausse

- Rivière du Lièvre, en amont du pont-route 311 à Lac-Saint-Paul, en hausse

- Rivière du Nord, en amont du pont du CN à Saint-Jérôme, en baisse

- Rivière du Nord, en aval du pont du CP près de

Sainte-Agathe-des-Monts, en hausse

- Rivière L’Assomption, au pont-route 158 à Joliette, en baisse

- Rivière Ouareau, à la tête des chutes Dorwin, en baisse

- Rivière Richelieu, à Carignan aux rapides Fryers, en baisse

- Rivière Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en hausse

- Rivière Richelieu, à Saint―Paul-de-l’Île-aux-Noix, en hausse